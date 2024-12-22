الإعلان عن العروض الفائزة بـ«المهرجان المسرحي للطفل» في بنغازي

أعلنت لجنة التحكيم بالمهرجان المسرحي للطفل في مدينة بنغازي الليبية، المقام ضمن فعاليات “بنغازي عاصمة الثقافة للعالم الإسلامي”، أمس السبت، عن العروض الفائزة في المهرجان.

ووفق اللجنة، “حصل الفنان عبدالسلام احسونه من فرقة البراقع للفنون المسرحية على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية (صورة برا البرواز)، وحازت الفنانة استبرق علاء بو فضيل من فرقة الفن المسرحي طبرق على جائزة أفضل ممثلة”.

وبحسب اللجنة، “حصل الكاتب عمر كلاب على جائزة أفضل نص عن مسرحية (لحظة من فضلك) لفرقة البهجة للفنون المسرحية، وجائزة أفضل مخرج جاءت من نصيب المخرج سيف العلواني عن مسرحية (هي لنا) لفرقة المسرح الجديد طرابلس”.

وقررت لجنة التحكيم “منح جائزة لجنة التحكيم للكاتب والمخرج عمر اقويه عن مسرحية (بائع الورود) لفرقة مسرح الطفل والعرائس بنغازي”.

هذا “وتنافست 5 عروض بقصصها الطفولية على خشبة المسرح الشعبي على مدار 3 أيام متتالية، وتميزت بعنوانيها وأحداثها، وشاركت فرقة الفن المسرحي طبرق بعمل (وداعا دميتي)، وفرقة مسرح الطفل والعرائس بنغازي بمسرحية (بائع الورد)، وفرقة البهجة للفنون المسرحية بعنوان (لحظة من فضلك)، وفرقة البراقع للفنون المسرحية بــ (صورة برا البرواز)، وفرقة المسرح الجديد للتمثيل والموسيقى بعنوان (هي لنا)، بحسب وكالة “وال”.