الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات «النقابة العامة للأطباء»

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (14) لسنة 2025، بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب “النقابة العامة للأطباء”.

في السياق، نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قائمة البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها ضمن المجموعة الثانية.