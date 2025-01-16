الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات «النقابة العامة للأطباء»

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 16 يناير 2025 - 14:28 | آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 15:47 نُشر: الخميس، 16 يناير 2025 - 14:28
دولي
أرشيفية/انتخابات "المجموعة الأولى" للمجالس البلدية

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (14) لسنة 2025، بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب “النقابة العامة للأطباء”.

#قرار

تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ١٦ يناير ٢٠٢٥

في السياق، نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قائمة البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها ضمن المجموعة الثانية.

#قائمة البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها ضمن المجموعة الثانية. #انتخاباب_المجالس_البلدية_2025

تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ١٦ يناير ٢٠٢٥
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 15:47
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