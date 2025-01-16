الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات «النقابة العامة للأطباء»

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، القرار رقم (14) لسنة 2025، بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب “النقابة العامة للأطباء”.
#قرارتم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الخميس، ١٦ يناير ٢٠٢٥
في السياق، نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، قائمة البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها ضمن المجموعة الثانية.
#قائمة البلديات المستهدفة بانتخاب مجالسها ضمن المجموعة الثانية. #انتخاباب_المجالس_البلدية_2025تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الخميس، ١٦ يناير ٢٠٢٥
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