الإعلان عن انطلاق فعاليات موسم حج 1445 هجري

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، مساء اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات موسم الحج لعام 1445 هجري 2024 ميلادي.

وخلال مؤتمر صحفي، أعلنت الهيئة عن حزمة استعداداتها الفنية واللوجستية ومواعيد انطلاق الرحلات وعددها والمطارات الليبية التي ستنطلق منها هذه الرحلات.

وتم خلال المؤتمر الصحفي إطلاق منصة حجاج من الشركة الليبية القابضة للاتصالات وهي خدمة سيتم إطلاقها لأول مرة والتي ستسهم في توفير الوقت والجهد خدمة للحجاج وتيسيرًا لعمل بعثة الحج الليبية.

وأكدت الهيئة إنهاء التعاقدات مع سلطات المملكة العربية السعودية، كإجراءات السكن وإقامة المشاعر، والنقل والإعاشة في مكة والمدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة أن الحجاج لهذا العام هم من حصة عام كورونا 2021، ومن هيئة الشهداء والجرحى والمفقودين، ومن زوجات الليبيين غير الليبيات بعد موافقة سلطات المملكة العربية السعودية.

وخص رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عددا من أهالي المدن المتضررة من الفيضانات والسيول بمدينة درنة وما جاورها، بتضمينهم مع الحجاج لهذا الموسم.

كما أوضحت الهيئة بأنه ستكون هناك مراقبة وتتبع للحجاج؛ عن طريق استخدام تقنية GPS بدعم من الشركة القابضة للاتصالات.

ووزعت الهيئة نقل الحجاج عبر 6 مطارات (طبرق – الأبرق – بنينا – معتيقة- سبها – مصراتة)، وستكون كل الرحلات عن طريق الخطوط الأفريقية، وستتكفل شركة ليبيانا للاتصالات بإعاشة الحجاج داخل المطارات.

وسيصاحب الحجاج هذا العام فرق طبية من جهاز الطب والطوارئ لتقديم الخدمات الطبية للحجاج وتوفير السلامة لهم.

وتم تجهيز بطاقات التطعيم وبطاقات الدعم المالي الذي تكفلت حكومة الوحدة الوطنية بكل التكاليف المحددة في هذا الموسم ولكل الحجاج دون استثناء.

هذا وأعلنت الهيئة عن انطلاق منصة إلكترونية (حجاج ليبيا) تطبق لأول مرة من قبل بعثات الحج في العالم، والتي ستوفر الوقت والجهد للحجاج وتسهيل تواصلهم مع المشرفين، حيث ترتبط هذه المنصة بساعة ذكية في يد كل حاج لمعرفة أماكن تواجده ومتابعة قراءة المؤشرات الحيوية لكل حاج، وتمكنه من الاتصال بمركز خدمة المواطن لأي طارئ.

المؤتمر الصحفي لإنطلاق موسم الحج للعام 1445ه / 2024م المؤتمر الصحفي لإنطلاق موسم الحج للعام 1445ه / 2024م تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ١٥ مايو ٢٠٢٤