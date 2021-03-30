الإعلان عن انطلاق ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة في نسخته الأولى

عقد البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء، اليوم في العاصمة طرابلس، معلناً عن موعد تنظيم فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة في نسخته الأولى خلال الفترة 3 – 6 أكتوبر 2021 م تحت شعار “المشروعات الصغرى والمتوسطة ودورها في دعم الإقتصاد الوطني”.

وأشار مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة د. عبد الناصر أبوزقية، أن البرنامج يهدف من خلال الملتقى إلى نشر ثقافة الريادة والإبداع واستقطاب أصحاب الأفكار والمشروعات الصغرى والمتوسطة ودعمها للمساهمة في النهوض بالاقتصاد والصناعة المحلية.

وأشاد عمر درهوب المسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة على متابعة ملف البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، بدور وجهود البرنامج في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب فئة الشباب، مؤكداً دعم وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية لهذه الفعاليات لما لها من دور كبير في التنمية وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال إنخراط الشباب في المهن والحرف التجارية والصناعية والزراعية، مشيراً إلى أن الوزارة تُولي اهتمام كبير ببرنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة ويعد ضمن أولويات عملها خلال الفترة القادمة.

من جانبه نوه رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى رمضان الفرجاني أن الملتقى يتضمن عقد ورش عمل تعنى بالإستراتيجيات الوطنية للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومشاكل التمويل للمشروعات والبنية التحتية التي تساعد على إطلاق المشاريع الصغرى والمتوسطة.

نظم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2021/3/30 مؤتمر صحفيا للإعلان عن موعد انطلاق… تم النشر بواسطة ‏البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة‏ في الثلاثاء، ٣٠ مارس ٢٠٢١