الإعلان عن اِنطلاق مشروع التعداد العام للسكان

أعلن وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، بدء عمليات التجهيز لمشروع التعداد العام للسكان والتعدادات المصاحبة له بتنفيذ من مصلحة الإحصاء والتعداد التابعة للوزارة.

وأكد الوزير في مؤتمر صحفي، عُقِد اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس، أن هذا المشروع يعد مشروع وطني إستراتيجي، وقد تم وضع برنامج عملي له يغطي كافة مراحل العمل بالتعداد، موضحا أن العملية ستنطلق بتجهيز الخرائط الجغرافية من خلال صور الأقمار الصناعية للتقسيمات الإحصائية لوحدات العد المعمول بها في مصلحة الإحصاء والتعداد، التي ستوفر العديد من المتطلبات لتعم الفائدة على كافة القطاعات سواء الخدمية أو الإنتاجية وتقديم البيانات على كافة المستويات الإدارية للدولة.

ولفت وزير التخطيط خلال هذا المؤتمر إلى أهمية وأهداف التعداد العديدة والتي تمكن من وضع الخطط التنموية لسنوات لاحقة وخدمة للأجيال القادمة.

وأعرب الزيداني عن استعداد الوزارة للتواصل مع الجميع لإشراكهم في عمليات التجهيز من خلال التنسيق المباشر للجنة المركزية واللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ خطة عمل التعداد ، مؤكدا أن عمليات تجميع البيانات تهدف لخدمة المواطن بالدرجة الأولى، وأن حصر السكان اجراء تقوم به الدول كل عشر سنوات.

كما دعا الوزير في ختام مؤتمره الصحفي، المواطنين للتعاون في هذا الشأن، مؤكدا أن تجميع البيانات الإحصائية تنظمه القوانين، وأن مصلحة الإحصاء ملتزمة دوما بسرية البيانات الفردية وملتزمة بكونها مؤسسة فنية تهدف لتوفير البيانات لغرض تحقيق ومتابعة أهداف التنمية المستدامة بشريا واجتماعيا واقتصاديا، واحتساب معدلات النمو والتوزيع العادل للتنمية المكانية وتخصيص الميزانية وفقا للتوزيع الجغرافي للسكان حسب مكان الإقامة.

يُشار إلى أن ليبيا قد نفدت في السابق 6 تعدادات سكانية آخرها عام 2006م، وكان من المفترض وفقا لدورية التعداد أن يكون هناك تعدادا سابعا عام 2015م.