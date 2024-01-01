الإعلان عن بنود ميثاق المصالحة الشاملة بين أبناء غريان

أُعلن اليوم الاثنين، بمقر المجلس البلدي بلدية غريان، عن بنود ميثاق المصالحة الشاملة بين أبناء غريان، بحضور عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب شؤون الفروع والمحلات ومخاتير المحلات ورئيس وأعضاء لجنة المصالحة الشاملة، ومجموعة من الأعيان والحكماء.

ومن أبرز ما جاء في البيان أن “غريان وحدة واحدة، وطي صفحة الماضي، وحرمة الدماء والأعراض والممتلكات، وأن يتحمل المخالف تبعات أفعاله، وتبني لغة الحوار، وعدم الاحتكام للسلاح، ورفع الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي الأعمال الإجرامية”.

كما نص البيان على أن تتولى مديرية الأمن حماية وتأمين المدينة، وأن تتحمل الفروع البلدية ومخاتير المحلات مسؤولية عودة المهجرين، وأن كل من يخالف بنود هذا الميثاق يعتبر منبوذا ومجرما خارجا عن القانون.

#ميثاق المصالحة الشاملة. اليوم الأثنين: 01/ 01/ 2024م. بالمجلس البلدي لبلدية غريان تم بحمد الله وتوفيقه اليوم الإعلان عن بنود ميثاق المصالحة الشاملة بين أبناء مدينة غريان. تم النشر بواسطة ‏المجلس البلدي غريان‏ في الاثنين، ١ يناير ٢٠٢٤