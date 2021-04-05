الإعلان عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الاثنين، عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة لتكون صرحا يجمع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق العدالة بينهم بما يكفله القانون.

وقال المنفي في كلمة له اليوم في العاصمة طرابلس: “نلتقي اليوم وبلادنا متضافرة تحت راية الوطن في مجلس رئاسي موحد وحكومة واحدة لأعلن لكم عن خطوة طالما انتظرناها جميعا ألا وهي إطلاق مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية يجمع بين أبناء شعبنا ويؤلف بين قلوبهم ويطوي صفحة الماضي على أسس يسودها القانون والعدالة وحقوق الإنسان”.

وأضاف: “نعلن عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة لتكون صرحا يجمع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق العدالة بينهم بما يكفله القانون ونأمل أن نصل في نهاية هذا العام إلى الاستحقاق الأهم وهو الانتخابات في 24 ديسمبر القادم وكذلك ما نصبو إليه جميعا وهو التداول السلمي للسلطة”.