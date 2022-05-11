الإعلان عن تأسيس تجمع الأحزاب الليبية

أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية الليبية، عن تأسيس تجمع الأحزاب الليبية.

وأفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن الإعلان يأتي في إطار توحيد الروئ وتنسيق الجهود بين القوى الوطنية بغية تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في إقامة دولة المؤسسات والقانون.

وأشار البيان إلى أن بعض الأحزاب السياسية تنادت لتأسيس تجمع سياسي تحت اسم “تجمع الأحزاب الليبية” ليكون مظلة سياسية جامعة لكل القوى الوطنية الحرة والشريفة.

وأكد البيان على الارتباط بالدستور في إشارة إلى الارتباط الدائم بين هذا التجمع والدستور باعتباره مرجعية علية للعمل السياسي، وتعزيز دوره في الحياة السياسية.

ونوه البيان إلى أن مؤسسي هذا التجمع أدركوا أن تحقيق الأحلام الكبيرة والآمال العظيمة لا يتم إلا عن طريق العمل الوطني المشترك والذي يمكن من خلاله إعادة الأمل للشعب في إقامة دولة مدنية حديث حرة ديمقراطية مازال قابلاً للتحقيق.

واتفقت هذه الأحزاب السياسية على توقيع ميثاق بينها يكون إطار لتوحيد الجهود حول الأهداف الوطنية الكبرى والاستحقاقات السياسية المحددة مع احتفاظ كل حزب باستقلاليته وشخصيته الاعتبارية وذمته المالية وتنظيمه الإداري.

ويقوم هذا التجمع على الثوابت التالية:

الحفاظ على السيادة الوطنية

الحفاظ على ثروات البلاد ومقدراتها الاقتصادية

عدم القيام بأي نشاط يُشكل تهديداً للسلم الاجتماعي والابتعاد عن الغلو والتطرف أو أي دعوات للتقليد للانحلال

الالتزام بمبادئ التجمع ونظامه الأساسي ولائحته الداخلية

الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة المنظمة للعمل السياسي والتعاون من أجل استكمال المسار الديمقراطي وبناء الدولة المدنية القائمة على الدستور والقانون

احترام الثوابت الأخلاقية والدينية للمجتمع الليبي المسلم وعدم فرض أي قوانين أو سياسات تتعارض معها

عدم الاستقواء بالأجنبي أو تغليب أي مصالح إقليمية أو دولية على حساب المصالح الوطنية العليا للشعب الليبي

العمل على تعزيز المصالحة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين والحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي

احترام العهود والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومحاربة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والتعاون بإيجابية مع الشركاء في المجتمع الدولي

التعاون من أجل صياغة مشروع وطني يُحقق الرفاهية للإنسان الليبي من خلال إعطاء أولوية قصوى لقطاعي التعليم والصحة وتنوع مصادر الدخل القومي

وشاركت في تأسيس هذا التجمع كل من الأحزاب التالية: