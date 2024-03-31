الإعلان عن تأسيس جامعة الشيخ «أحمد الزروق» لعلوم القرآن الكريم

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في ختام مسابقة “نما” لحفظ القرآن الكريم بمصراتة مساء الجمعة، تأسيس جامعة الشيخ أحمد الزروق لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه.

وقال الدبيبة خلال كلمته في حفل اختتام المسابقة، إن تأسيس الجامعة أقل ما يمكن تقديمه للعالم الشيخ أحمد الزروق لتعليم كتبه وتدريسها، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن دعمه غير المحدود لحفّاظ القرآن الكريم وطلبة العلم الذين تزخر بهم البلاد.

وقدم الدبيبة في حفل تكريم المتسابقين، الجوائز للقراء أصحاب المراكز الأولى في المسابقة، مؤكدا وقوفه ودعمه المستمر لحفاظ القرآن الكريم في كل أنحاء البلاد.

وحضر فعاليات اختتام المسابقة في دورتها الرابعة، التي أقيمت في مسجد الشيخ أحمد الزروق، وزير المواصلات محمد الشهوبي، وعضو مجلس النواب محمد الرعيض، ورئيس أعيان وحكماء مصراتة محمد الرجوبي، إضافة إلى وكيلي وزارة العدل ووزارة الصناعة والتعدين، ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي.

وشارك في النسخة الرابعة من المسابقة نحو 275 متسابقا، إضافة إلى 28 متسابقا في جانب حفظ القرآن الكريم كاملا على مستوى ليبيا.

اختتام مسابقة "نما" لحفظ القرآن الكريم في مصراتة #مباشر | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، يشهد اختتام مسابقة "نما" لحفظ القرآن الكريم، في دورتها الرابعة، بمسجد الشيخ أحمد الزروق في مدينة #مصراتة. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الجمعة، ٢٩ مارس ٢٠٢٤