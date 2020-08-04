الإعلان عن تأسيس مجلس بلديات فزان

أعلن عدد من عمداء بلديات الجنوب الليبي، تأسيس مجلس بلديات فزان.

جاء ذلك خلال الملتقى الثاني لبلديات الجنوب الذي عُقِد اليوم الثلاثاء في منطقة براك الشاطئ.

وجرى انتخاب عميد بلدية بنت بيه أشرف خليفة مصلح، رئيساً للمجلس لمدة 3 أشهر.

وجاء في بيان صادر عن المجتمعين أن جميع بلديات الجنوب في فزان هم جسم واحد ولا يمكن الاستغناء أو الاستهانة بأي منها وأن جميع البلديات أجمعت على إنشاء جسم يمثلها ويمثل فزان، يكون اسمه مجلس بلديات فزان.

وطالب المجتمعون الجهات المعنية بالتعامل مع هذا الجسم فقط فيما يتعلق بإيصال الخدمات وغيرها ولا يعتد بأي كيان أو جسم آخر تحت أي مسمى كان.

كما دعا البيان المواطنين القاطنين بفزان إلى الالتفاف حول الكيان الجديد الذي سيكرس كل الجهود لتوفير الخدمات من “أجل الاستقرار ورفع المعاناة عن أهلنا في المنطقة الجنوبية”.

وطالب البيان جميع الأطراف للجلوس في بلدية من بلديات الجنوب للوصول إلى حل يُخرج ليبيا إلى بر الأمان، بحسب البيان.