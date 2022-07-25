الإعلان عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمراقبة جميع المنتجات المستوردة من الخارج

أعلن وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فرج اقعيم، عن تشكيل غُرفة عمليات لمراقبة جميع المنتجات المستوردة من خارج البلاد برئاسة مدير جهاز الحرس البلدي وعضوية كل الجهات الرقابية ذات الصلة، لضمان سلامة كُل ما يدخُل البلاد من مُنتجات مُستوردة وحرصا على صحة المواطن.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي محمد العبيدي إن وزير الداخلية شدد ،على ضرورة عدم السماح بدخول الأدوية والأغذية بكافة تصنيفاتها واللحُوم والخُضروات إلى البلاد، عبر الحدود البرية، إلا بعد فحصها وأخذ عيّنة منها لتحليلها مِن قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية واستكمال الجهات المُختصة إجراءاتها بخصوصها.وأضاف العبيدي أن اللقاء تضمن مناقشة مسببات تفشي الأمراض الخطيرة ومنها مرضَى السرطان ، وضعف المعامل المختصة للكشف علي الأدوية والأغذية المستوردة وقبل دخولها للسوق الليبي.

وأشار إلى أنه تم طرح وجهات النظر مرفقة بعدة حلول كتجهيزات المعامل المتعثر واستكمال المبني المخصص لمبني مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وتوفير النقاط الحدودية التفتيش والكشف المعملي لكافة الادوية والنواد المستهلكة من غذاء وغيرها وتفعيل القوانين ما يخص المواد المحظور من أدوية بشرية وبيطرية وزراعية.

المصدر: المركز الإعلامي بجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي