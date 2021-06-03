الإعلان عن تنظيم ملتقى للرائدات المناضلات في حقوق المرأة

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، أمس الأربعاء، عن تنظيم ملتقى للرائدات المناضلات في حقوق المرأة قريبا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الوزيرة قولها، خلال زيارتها لمدينة سبها، إن جولتها لمدن الجنوب هي استكمالا لمبادرة (منا وفينا) وهي مبادرة إنسانية للاطلاع على أوضاع الجنوب، ورفع المعاناة عن أهله وعن الشعب الليبي كافة وستكون هناك زيارة لبعض المؤسسات المجتمعية وزيارة أغلب المؤسسات التى بها السيدات و”سننظم ملتقى للرائدات المناضلات فى حقوق المرأة”.

واجتمعت وزيرة الدولة لشؤون المرأة مع عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم حامد الشاوش، وعضو المجلس البلدي سبها عن المرأة سلطانة القدوري، بحضور عضو مجلس النواب هناء الذيب، والوفد المرافق لها، والذي يضم عدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في هيئة التأمين الطبي وصندوق التضامن الإجتماعي.

#زيارات #زيارة_وزيرة_الدولة_لشؤون_المرأة الإربعاء 2 #يونيو 2021 استقبل السيد " ابراهيم حامد الشاوش عميد بلدية سبها… تم النشر بواسطة ‏بلدية سبها‏ في الأربعاء، ٢ يونيو ٢٠٢١