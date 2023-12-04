الإعلان عن تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة عدد من الوزراء، وبحضور من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، اليوم الاثنين، خطة التحول الرقمي لوزارة الحكم المحلي، خلال مشاركته في فعاليات متابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي، بمشاركة الإدارات المختصة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وقدم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي عرضاً ضوئياً يبين المسارات المعتمدة في خطة التحول الرقمي، حيث ركز المسار الأول على رقمنة العمل داخل ديوان الوزارة وضمان سير العمل داخل إدارتها ومكاتبها بشكل رقمي، وركز المسار الثاني على رقمنة العمل بين البلديات وديوان الوزارة وضمان تنفيذ المهام إلكترونيا، لتستطيع البلدية متابعة إجراءاتها داخل الوزارة، بينما اعتمد المسار الثالث على تطوير تقديم الخدمة للمواطن من خلال مركز الاتصال المحلي 1415 الذي أطلق خدمة الاستعلام الوطني.

بدوره أكد الدبيبة خلال الحدث على ضرورة استمرار العمل في كافة مؤسسات الدولة لميكنة العمل داخلها والتركيز على الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية وتقديم الخدمة للمواطن إلكترونيا لتسهيل إجراءاته.

وفي ختام الحدث، أرسل رئيس الوزراء أول استعلام وطني سيصل إلى مئات الآلاف من المواطنين تستعلم من خلاله وزارة الحكم المحلي آراءهم حول مشاريع عودة الحياة في عدة جوانب فنية.

واستعرض رئيس الحكومة مع الإدارات المختصة بالوزارة، التفاصيل التقنية لطبيعة الخدمات المقدمة للمواطن والبلدية، بهدف تسهيل الخدمة والقضاء على المركزية، وتفعيل اللامركزية وتقديم الخدمة للمواطن إلكترونيا لتسهيل إجراءاته.

الدبيبة يحضر فعاليات تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي #مباشر l رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يحضر فعاليات تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي، وإطلاق المنظومة الإلكترونية الموحدة لتحصيل الإيرادات المحلية والمخالفات في #ليبيا. #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الاثنين، ٤ ديسمبر ٢٠٢٣