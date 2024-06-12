الإعلان عن ثاني وفاة بين الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، وقوع وفاة ثانية بين الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة اليوم الأربعاء.

وقالت الهيئة على صفحتها الرسمية، إن المتوفاة الحاجة رقية منصور أحمد الفيتوري من حجاج مدينة زليتن، وسيُصلّى على جثمانها في الحرم المكي بعد صلاة ظهر اليوم، وعقب الانتهاء من الإجراءات ستُدفن في مقبرة الشرائع.

وتقدمت بعثة الحج الليبية بالعزاء الخالص لذوي المتوفاة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وتوفي أول أمس الحاج مفتاح عمران رمضان منصور، من حجاج تنسيقية الجبل الأخضر.