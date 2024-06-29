الإعلان عن جولة ثانية للانتخابات الإيرانية بين بيزشكيان وجليلي

أعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية، اليوم السبت، عن جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في 5 يوليو، بسبب عدم حصول أي مرشح على 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية محسن إسلامي للصحفيين: “لم يتمكّن أي من المرشحين من الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات” في الدورة الأولى، وبالتالي سيتواجه “المرشحان الأول والثاني” في دورة ثانية تجري في الخامس من يوليو.

وبذلك يتأهل الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمحافظ سعيد جليلي للجولة الثانية.

ولم تكن هناك سوى جولة إعادة واحدة من الانتخابات الرئاسية في تاريخ إيران، في عام 2005، عندما تفوق محمود أحمدي نجاد على الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.

ويشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من 50 بالمئة من مجموع الأصوات المدلى بها، وإذا لم يحدث ذلك، يخوض اكثر مرشحين اثنين فوزا بالأصوات في السباق جولة إعادة بعد أسبوع.