الإعلان عن حواسب جديدة بمواصفات منافسة (فيديو)

أعلنت شركة أعلنت “بلاك فيو Blackview”، عن حاسب “Active 10 Pro”، حصل على هيكل متين مقاوم للصدمات، وزوّد بكاميرات رؤية ليلية والعديد من التقنيات المتطورة.

وبحسب الشركة، “من أكثر الأمور التي تميّز هذا الحاسب هو كاميراته المتطورة، إذ جهّز بكاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 108 ميغابيكسل، وعدسة دقتها 20 ميغابيكسل تعمل بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء للتصوير في الظلام، كما زود بكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل”.

ووفق الشركة، “حصل الحاسب أيضا على هيكل شديد المتانة يجعله مناسبا للأعمال الميدانية والاستخدام أثناء السفر، أبعاد هذا الهيكل (276.6/179/19.5) ملم، ووزنه 1.2 كلغ تقريبا”.

وبحسب الشركة، “يدعم هذا الجهاز الاتصال بشبكات 5G، وجهّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحصل على معالج MediaTek Dimensity 7300، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة512 غيغابايت يمكن توسيعها عبر شرائح microSD”.

وبحسب الشركة، “زوّد الحاسب بشاشة IPS، مقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش، وجهّزته Blackview ببطارية بسعة 30 ألف ميلي أمبير”.

“كيو بوت Cubot” تروج لحاسبها المصفح

بدأت “كيو بوت Cubot”، بالترويج لحاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة وعلى تقنيات تجعله من أفضل الحواسب اللوحية.

ووفق الشرطة، “حصل حاسب Cubot Tab KingKong 2 على هيكل متين مقاوم للصدمات، أبعاده (273.8/181.4/16.8) ملم، وزنه 1055 غ، وجاء الهيكل مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، وشاشة الجهاز جاءت IPS LCD، مقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، كثافتها 207 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج Panda Glass المضاد للصدمات والخدوش”.

وبحسب الشركة، “يعمل الحاسب بنظام Android 14، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC”.

وبحسب الشركة، “كاميرة الهاتف الأساسية جاءت بدقة 64 ميغابيكسل، لها القدرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل، زوّد الجهاز بمنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، وتقنيات Bluetooth 5.2، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 20400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، وسيطرح بسعر 220 يورو”.