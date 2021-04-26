الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي

عقد ئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، لمجلس الإدارة ورؤساء شركات الخليج وسرت ورأس لانوف، وذلك بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي.

وأفادت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة التحديات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وترأس هذا الاجتماع رفعت محمد العبار بصفته وكيل وزارة النفط والغاز وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة واستئناف الإنتاج.

وفي هذا الصدد علق مصطفى صنع الله قائلا: “من دواعي سروري أن يتم عقد هذا الاجتماع الهام بدعوى من =رفعت العبار وكيل وزارة النفط والغاز… بالأصالة عن نفسي وزملائي أرحب بالعبار بصفته وكيل وزارة النفط والغاز وبلا شك فإن وجود شباب في مناصب قيادية يخلق فرق ويضيف الكثير ولا أخفي عليكم فقد لامست فيه الجدية وروح المبادرة والحرص على دعم المؤسسة والمحافظة على استمرار الإنتاج وإنني متفائل أكثر من أي وقت مضى من أننا نسير الآن في الطريق الصحيح”.

من جانبه قال العبار: “تشرفت اليوم بلقاء السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وسنعمل معا بروح الفريق الواحد فالمواطن الليبي يستحق منا الكثير”.

وأضاف: “يجب أن أكون صريح معكم فلطالما كانت العلاقة بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط علاقة تجاذبات ولكن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا المعاصر ليس أمامنا سوى التعاضد والتكامل، وبصفتي وعن نفسي فإنني أثني وأثمن عاليا جهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذين عملوا في ظروف حرجة وقاسية ولم يألوا جهدا في سبيل المحافظة على حيادية هذا القطاع وسأبذل قصارى جهدي للسيطرة على كافة التحديات وتذليل الصعوبات والاختناقات وتوفير التمويل اللازم في مواعيده.. لا مجال لدينا لإضاعة مزيد من الوقت”.

وثمن صنع الله الاستجابة السريعة من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإصداره قرار مجلس الوزراء رقم (49) بتخصيص مبلغ مليار دينار واعتباره جزء من ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى أن استجابة الحكومة السريعة بمثابة إعادة الروح لهذه الشركات وقد أعطيت التعليمات بالفعل إلى الشركات بسداد الالتزامات ومعالجة المشاكل الفنية وإعادة الإنتاج بشكل تدريجي.

وفي هذا الإطار أضاف العبار قائلا: “يولي رئيس حكومة الوحدة الوطنية أهمية للوقت مشددا على ضرورة اتخاذ المؤسسة لكافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة…. لقد استلمت تطمينات من معاليه بإيلاء أهمية مطلقة لقطاع النفط الوطني مشددا على ضرورة توحيد وتكاثف الجهود للمحافظة على مدخولات منتظمة للخزانة العامة من العملة الصعبة وتحقيق مستهدفات الحكومة للعام 2021 وتم الاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة على الاستئناف الفوري للإنتاج”.

هذا وقد تناول الحضور بالنقاش في جلسة مطولة حالة التعثر المالي التي تعاني منها الشركات الوطنية وذلك من خلال استعراض للالتزامات المتراكمة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، والتي خلقت حالة من العسر المالي تعذر معها الاستمرار في تشغيل كافة المرافق والآبار والتسهيلات السطحية بشكل آمن، بحسب المؤسسة.

هذا وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على الأولويات التالية:

تتولى المؤسسة تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها تمهيدا إلى سداد المستحق منها وذلك في بحر شهرين من تاريخ هذا البيان على أن تعطى الأولوية للشركات الوطنية

تقوم المؤسسة الوطنية للنفط وبشكل فوري إعلان رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة وبموازاة ذلك تعطى التعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج فالصادرات

تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تكليف شركة مختصة ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني عال على تقييم كافة المرافق في قطاع النفط من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات ليصار إلى وضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها على أن يتم هذا التقييم بطريقة النمط السريع

كما اتفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة ووكيل وزارة النفط والغاز على العمل معا بهدف تحقيق مستهدفات القطاع والرفع من القدرة الإنتاجية ووضع مصلحة هذا القطاع الحيوي فوق كافة الاعتبارات الأخرى بالاستمرار بتبني نفس المنهجية في إدارة القطاع والتي تقوم على الحيادية والتمسك بالدور الفني غير السياسي لمصلحة جميع الليبيين في كافة أرجاء البلاد.