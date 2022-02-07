الإعلان عن عودة البعثة الإفريقية إلى مقرها في طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو”.

وجاء اللقاء على هامش اختتام قمة الاتحاد الأفريقي، ولبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بالدعم الكبير الذي قدمه الاتحاد الإفريقي لليبيا، من خلال تشكيل اللجنة رفيعة المستوى بشأن ليبيا، والدعم والمساندة الذي لمسته ليبيا من رئيس اللجنة الرئيس دنيس ساسو نغيسو.

وعبر رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، عن دعمه الكامل لملف المصالحة التي يقودها المجلس الرئاسي، مؤكداً على دعم العملية الانتخابية تحت ظروف ملائمة، تلبية لتطلعات 2.5 مليون ناخب، لاختيار نوابهم، ورئيسهم دون إقصاء، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاي.

وأعلن رئيس اللجنة، عن عودة البعثة الإفريقية إلى مقرها الرسمي في طرابلس، خلال الأيام القادمة، كما قبل دعوة رئيس المجلس الرئاسي له لزيارة ليبيا، مع موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الحالي.

وغادر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في وقت لاحق، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عائداً إلى طرابلس، بعد مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين، التي انعقدت يومي 5 – 6 فبراير الجاري.

وكان المنفي قد شارك في هذه القمة، مع عدد كبير من الرؤساء، والقادة، ورؤساء حكومات البلدان الإفريقية، وناقشت الدورة خلال يومين، تعزيز الجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات، وصحة، وأمن، الشعوب الإفريقية على المستويين الوطني والإقليمي، وسُبل الارتقاء بالاتحاد الإفريقي، والعمل على تطوير العلاقات الإفريقية – الإفريقية، بالإضافة إلى العديد من القضايا الراهنة التي تهم بلدان القارة.