الإعلان عن عودة السفارة اليابانية لعملها في طرابلس

ناقش الطاهر الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية مع القائم بأعمال السفارة اليابانية في ليبيا ماساكي أماديرا، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها نحو آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة.

وتم الإعلان خلال اللقاء عن استئناف السفارة اليابانية لممارسة عملها من العاصمة طرابلس.

وأعلنت سفارة اليابان لدى ليبيا في بيان لها، أنها عادت لفتح مكتبها بطرابلس ومباشرة عملها بالأراضي الليبية منذ يوم 15 يناير الجاري

وأشار البيان إلى أن البلدين قاما ومنذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا واليابان في عام 1957، بتطوير تعاون ثنائي راسخ في مختلف الصعد والمجالات ذات الاهتمام المشترك وتأسيساً على الأرضية الصلبة القائمة حالياً.

وتعهدت اليابان بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى وأعمق المستويات على الإطلاق.