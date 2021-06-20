الإعلان عن فتح الطريق الساحلي مصراتة – سرت

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إعادة افتتاح الطريق الساحلي ضمن جهود اللجنة العسكرية المستركة 5+5، وتحت شعار (معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره).

وكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عبر حسابه على تويتر: “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة”.

وقدم الدبيبة تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي “نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي”.

اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة، تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي ، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) June 20, 2021