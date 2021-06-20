الإعلان عن فتح الطريق الساحلي مصراتة – سرت

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 20 يونيو 2021 - 11:45 | آخر تحديث: 20 يونيو 2021 - 12:06 نُشر: الأحد، 20 يونيو 2021 - 11:45
ليبيا
رئيس الحكومة يعلن فتح الطريق الساحلي كخطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة

 أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إعادة افتتاح الطريق الساحلي ضمن جهود اللجنة العسكرية المستركة 5+5، وتحت شعار (معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره).

وكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عبر حسابه على تويتر: “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة”.

وقدم الدبيبة تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي “نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي”.

آخر تحديث: 20 يونيو 2021 - 12:06
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