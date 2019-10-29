الإعلان عن فتح المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي وعودته للعمل تدريجياً

تم الثلاثاء، الإعلان رسميًا عن فتح المجال الجوي لمطار معيتيقة الدولي وعودته للعمل تدريجياً بعد توقفه منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقِد بمطار معيتيقة، لوزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي بشاغا، ووزير المواصلات ميلاد معتوق، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن لقاء المبعوث الأممي ونائبته للشؤون السياسية ستيافني وليامز، مع وزيري الداخلية والمواصلات في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، جاء لمناقشة إعادة افتتاح المطار لتقديم خدماته بشكل طبيعي، عقب جولة لبعض مرافق المطار التي تضررت جراء القصف المتكرر عليه.

وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا،‬⁩ أن البعثة تؤكد على أهمية افتتاح هذا المرفق الحيوي لجزء كبير من الشعب الليبي وعمال الإغاثة الإنسانية علاوة على تسهيل مرور الدبلوماسيين وتسيير الرحلات الطوعية للمهاجرين.

كما أكد سلامة خلو مطار معيتيقة من أي مظهر عسكري، وقال إن أي اعتداء على المطار سيعتبر جريمة حرب كونه استهداف لصرح مدني بالكامل.

من جهته قال وزير المواصلات:

المجال الجوي لمطار معيتيقة مفتوح منذ اللحظة ونترك ترتيبات عودة الرحلات لشركة الطيران المُشغلة له.

هذا وستتكفل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بحماية مطار معيتيقة الدولي لضمان خلوه من المظاهر العسكرية.

يُشار أن قوات حفتر استهدفت بشكل متكرر مطار معيتيقة الدولي بالقصف الجوي والصاروخي، وكان آخرها القصف الذي تعرض في الـ1 من سبتمبر الماضي، الذي تسبب في إصابة عدد من حجاج بيت الله الحرام الذي تزامن هبوط طائرتهم مع القصف، بالإضافة إلى أضرار في البنية التحتية للمطار.

وعلى إثر القصف تم إيقاف الملاحة الجوية بالمطار وتحويل جميع رحلات شركات الطيران إلى مطار مصراتة الدولي.

من جانبه أوعز رئيس مصلحة الطيران المدني «نصر الدين شائب العين» بتعليق الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي، ونقل جميع رحلاته إلى مطار مصراتة حتى إشعار آخر.