الإعلان عن قرب إعادة فتح معبر الدبداب مع الجزائر

أعلن وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، عن قرب إعادة فتح معبر “الدبداب” الحدودي مع ليبيا لتصدير مختلف السلع.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن تصريح أدلى به الوزير رزيق، أمس الخميس، على هامش افتتاح يوم حول المبادلات البينية الأفريقية بالجزائر، قال فيه، إن فتح المعابر الحدودية مع دول الجوار يهدف إلى تصدير واستيراد المنتجات.

وأضاف الوزير أن الجزائر قامت بفتح المعابر الحدودية مع دول الجوار، وسيتم فتح معبر “الدبداب” الحدودي مع ليبيا، على غرار موريتانيا، مالي والنيجر، من أجل تسهيل عمليات التصدير واستقبال المنتجات الإفريقية.

وفي شهر مارس الماضي، بدأت بمنفذ غدامس الحدودي”الدبداب”، أعمال التجهيز والصيانة للمرافق التابعة له تمهيدا لفتح حركة التبادل التجاري مع الجزائر.

وكان عميد بلدية غدامس صرح في وقت سابق، أنه قد تم مناقشة بعض الاحتياجات ومجموعة من الإجراءات مع مدير مركز جمارك غدامس استعدادا لافتتاح المنفذ البري الليبي الجزائري لتبادل التجاري بين البلدين.

من جهتها أعلنت المديرية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة توفير كل الاحتياجات اللوجستية والإدارية العامة لعمليات التبادل البري بين البلدين عبر المعبر البري “الدبداب”.