الإعلان عن قرب فتح معبري غات وغدامس بعد استجابة الجزائر

حيا عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبرى بوقدوم، لاستجابته السريعة للدعوته بالتعجيل بفتح معبري غات وغدامس الحدوديين مع دولة الجزائر.

وعبر الكوني في تغريدة عبر حسابه على توتير، عن امتنانه لهذه الاستجابة السريعة بفتح المعبرين الحدودوين، وما ستسهم به هذه الخطوة من قبل الجزائر في حل تعسر أوضاع أهالي وسكان هذه المناطق الحدودية الصعبة.

وكشف الكوني بأنه يتم الآن الاعداد والتحضير لعقد لقاء بين وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ورجال الأعمال، بشأن الافتتاح المبدئي للمعبرين أمام حركة نقل البضائع بين البلدين الجارين.

وقال الكوني: “أحيي بامتنان استجابة معالي وزير خارجية الجزائر، السيد بوقادوم للتعجيل بفتح معبري غات غدامس الحدوديين، إن إغلاق المنافذ أدى لتعسُّر أوضاع هذه المناطق، لذا يتم في التو التحضير للقاء مع معالي وزيرة الخارجية، السيدة المنقوش، ورجال الأعمال، بشأن الافتتاح المبدئي لحركة نقل البضائع.

أحيي بإمتنان إستجابة معالي وزير خارجية #الجزائر، السيد #بوقادوم للتعجيل بفتح معبري #غات/ #غدامس الحدوديين.إن إغلاق المنافذ أدى لتعسُّر أوضاع هذه المناطق.لذا يتم في التو التحضير للقاء مع معالي وزيرة الخارجية، السيدة #المنقوش، ورجال الأعمال، بشأن الإفتتاح المبدئي لحركة نقل البضائع. pic.twitter.com/Xsjv17Q86N — موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) May 11, 2021

وذكرت مصادر مقربة من عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني لوكالة الأنباء الليبية، أن استجابة دولة الجزائر بفتح المعبرين جاءت بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الكوني مع وزير خارجية الجزائر عقب جولته في المنطقة الجنوبية وتفقده معبر “إيسين” الحدودي، واطلاعه على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الأهالي وخاصة بمدينة غات.

وكانت زيارة الكوني لمدينة غات قد شملت زيارة منفذ “إيسين” الحدودي مع الجزائر والمغلق من الجانب الجزائري بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في البلاد والمنطقة، والذي جعل من غات مدينة محاصرة من منفذها التجاري الوحيد مع الجزائر، خاصة وأن الظروف الأمنية الحالية في البلاد تؤدي في كثير من الأحيان إلى غلق الطرق التي تربط المدينة مع المناطق المجاورة لها، وبالتالي انقطاع تواصلها مع الداخل، وهو ما يتسبب في انقطاع الغذاء والوقود والمواد الحياتية الأخرى عن المدينة.

وأطلع الكوني من القائمين على المنفذ على الاحتياجات المطلوبة من قِبل الأجهزة الإدارية والأمنية والشرطية والجمركية لأداء عملهم الأمني المطلوب في حالة فتح المنفذ قريبا بما يسهم في تسهيل إجراءات العابرين والمسافرين من المنفذ، وكذلك إجراءات العبور بالنسبة للتبادل التجاري والاقتصادي للبضائع مع دولة الجزائر، مؤكدا في هذا الصدد بأنه سيبحث مع المسؤولين في الجزائر التعجيل بفتح المنفذ الحدودي بين البلدين.