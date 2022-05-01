الإعلان عن مبادرة «الميسرة» للتفريج عن الغارمين من المسجونين

أعلنت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن، إطلاق مبادرة تحت شعار (الميسرة)، بهدف التيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة فروع جهاز الشرطة القضائية، وذلك بالتعاون والتنسيق والدعم مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الزكاة ومؤسسة “ومازال فينا الخير” الأهلية.

وأقيمت المناسبة بمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي (ب) في العاصمة طرابلس، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ومحامي عام طرابلس هشام حموده، والشيخ عادل العريفى رئيس مؤسسة “ومازال فينا الخير” الأهلية، ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس عميد فرج الحديدي، وأمناء سر مكتب وزير العدل ورئيس الجهاز، وعدد من الضباط والمدعوين.

وقالت الوزيرة في كلمتها: “شعورا وإحساسا منا في وزارة العدل بمعاناة المواطنين المعسرين لاسيما من هم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بمساعدة هؤلاء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، ومن باب التضامن الإنساني والتعاون الخيري والدور الوطني الإيجابي في دعم المسجونين في المؤسسات الإصلاحية”.

وأكدت وزيرة العدل أن “هذه المبادرة جاءت تحت رعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية لنعلن عنها في تفريج كربة الغارمين من السجناء والسجينات”.

وتقدمت الوزيرة بخالص الشكر لكل من أسهم في هذا العمل الإنساني الخيري الذي أطلقته وزارة العدل بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنه ستلحقه مبادرات أخرى.