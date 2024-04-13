الإعلان عن مشاريع بالجملة في سرت بينها إقامة منطقة حرة

وافق رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حمّاد، على إنشاء منطقة حرة في ميناء سرت، نظرا للأهمية التجارية.

وأعلن حماد خلال اجتماع موسع عقد في مدينة سرت اليوم، أن الحكومة تولي المدينة اهتماما كبيرا وأنها ستلبي جميع الطلبات التي يتقدم بها المعنيون بإعادة الأعمار و التنمية.

بدوره أكد مدير عام صندوق التنمية والإعمار بلقاسم حفتر خلال الاجتماع، أنه سيتم الشروع في صيانة مطار وميناء سرت، وصيانة وتطوير المقرات الحكومية والمستشفيات والمدارس وإنشاء شبكات الإنارة العمومية ورصف الطرق وتوصيل شبكات المياه وتأهيل شبكات الصرف الصحي، وأعمال النظافة في مدينة سرت.

وخلال الاجتماع بحث حماد مع المعنيين كافة المستجدات والمشاكل التي تعاني منها المدينة، مطلعا على سير عمل الأجهزة الخدمية والأمنية والإدارات والمكاتب التابعة للحكومة.

وبحسب حماد فإن المشاريع لا تستهدف مدينة بعينها إنما هي لكل التراب الليبي، حيث سيتم تدشين حزم عديدة من المشاريع الخدمية بكافة أنحاء ليبيا، مؤكدا بأنه ستتم الاستجابة لكافة المطالب، وعلى رأسها علاج مرضى الأورام.

حضر الاجتماع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي، ومسؤولو القطاعات الخدمية والأمنية والصحية وأعيان ومشايخ مدينة سرت.