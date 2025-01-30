الإعلان عن مقتل مجموعة قادة فلسطينيين خلال معركة «طوفان الأقصى»

أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، اليوم الخميس، رسميا مقتل قائدها محمد الضيف و6 قادة آخرين، خلال معركة طوفان الأقصى” ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام، “أبو عبيدة”: “كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار والقادة الأبطال من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد الضيف (أبو خالد) قائد هيئة أركان كتائب القسام، مروان عيسى نائب قائد أركان كتائب القسام، غازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، رائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، رافع سلامة قائد لواء خان يونس”.

وأكد أنه “استشهد جميع هؤلاء الرجال العظماء مقبلين غير مدبرين في خضم معركة طوفان الأقصى، بين غرف عمليات القيادة أو الاشتباك المباشر مع قوات العدو في الميدان، أو في حال تفقد صفوف المجاهدين وتنظيم سير المعركة وإدارة القتال”، وشدد أبو عبيدة على أنه “لم تتعرض منظومة كتائب القسام لفراغ قيادي ولو للحظة واحدة خلال معركة “طوفان الأقصى”.

وأضاف: “كنا قد أعلنا خلال المعركة أيضًا عن استشهاد القائدين المجاهدين، أحمد الغندور قائد لواء الشمال، وأيمن نوفل قائد لواء الوسطى”.

وفي أغسطس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس “كتائب القسام” محمد الضيف في غارة جوية نفذها على منطقة مواصي خان يونس في يوليو.

يشار إلى أن محمد ضيف،تعرض لسبع محاولات اغتيال فاشلة، ونتيجة لذلك بات يوصف بأنه “سيد التمويه” و”الرجل ذو التسع أرواح”.