الإعلان عن «هاتف ذكي وحاسب لوحي» بمواصفات فريدة

أطلقت شركة “هواوي Huawei“، “حاسب MatePad Air الجديد الذي صمم لينافس أفضل الحواسب اللوحية المطروحة حاليا”.

وبحسب الشركة، “حصل الحاسب على هيكل بأبعاد (270/183/5.9) ملم، وزنه 555 غ، وجهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ولوحة مفاتيح خارجية تسمح باستعماله كحاسب متكامل، أما شاشاته فأتت IPS LCD، مقاس 12.0 بوصة، دقة عرضها (2800/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.2، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 و512 غيغابايت، وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4k بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “حصل الجهاز على 6 مكبرات صوت عالية الأداء ليوفر للمستخدم أصواتا مميزة أثناء مشاهدة الفيديوهات، وزوّد بمنفذ USB Type-C 3.1، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وجهّز ببطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط”.

“أوليفون Ulefone” تعلن عن هاتف مصفح مجهز بكاميرات تصوير ليلي

كشفت شركة “أوليفون Ulefone”، “عن هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل متين وجهّز بتقنيات متطورة وكاميرات تصوير ليلي”.

ووفق الشركة، “حصل هاتف Armor X31 Pro الجديد على هيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاد الهاتف (173.8/82/13.7) ملم، ووزنه 306غ، وشاشته جاءت IPS LCD، مقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 800 شمعة/م تقريبا/ وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش”.

وبحسب الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح “microSDXC.

وبحسب بيان الشركة، “حصل الجهاز على قدرات تصوير مميزة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي جاءت بدقة (64+25+2) ميغابيكسل، وحصلت الكاميرا على عدسة تصوير ليلي وعدسة macro، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل، ودعمته Ulefone بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّزته ببطارية بسعة 6050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط”.