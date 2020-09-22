الإغاثة التركية تمدّ يد العون لمُتضرري الفيضانات بالسودان

İHH الأغاثة التركية تمدّ يد العون عبر توزيعها مساعدات غذائية ومنظفات على الأسر المتضررة من السيول.

وصرح ممثل الهيئة التركية في السودان، بلال بهجي، لوكالة “الأناضول”، إن هذه الخطوة من قبل “İHH” تأتي في إطار الحملة التي أطلقتها في السودان لإغاثة المتضررين من السيول الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

وأضاف أن الهيئة قامت بتوزيع سلال غذائية على 575 أسرة، فيما قامت بتوزيع اللحوم على 1100 أسرة أخرى في السودان.

وأوضح “بهجي” أنهم قاموا، أمس الاثنين، بتوزيع مواد غذائية وبطانيات ومنظفات لـ 875 أسرة في منطقة سنار، إحدى أكثر المناطق تضرراً من السيول.

وتشير بيانات الداخلية السودانية إلى مصرع 121 وإصابة 54 شخصًا جراء السيول منذ بداية يونيو الماضي.

وفي 5 سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن، حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها “منطقة كوارث طبيعية”.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو حتى أكتوبر، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا.