«الإغاثة التركية» توزيع الأضاحي على 4 آلاف أسرة بغزة

أعلنت يوم الثلاثاء هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) أنها ستوزع لحوم الأضاحي، خلال عيد الأضحى، على نحو 4 آلاف أسرة فقيرة في قطاع غزة.

وقال مسؤول الإعلام في فرع “IHH” بغزة، “محمود الشرفا” لوكالة “الأناضول” للأنباء: “الهيئة في غزة أتمت إجراءات شراء 37 بقرة لتوزيع لحومها، خلال عيد الأضحى”.

وأضاف قائلاً: “سيتم تزويد العائلات الفقيرة بلحوم الأضاحي المُزمع ذبحها خلال فترة العيد، بواقع 2 كيلو جرام على كل أسرة”.

وقالت وزارة التنمية الإجتماعية بغزة، نهاية العام الماضي، في بيان بمناسبة “اليوم العالمي للقضاء على الفقر”، إن نسبة الفقر والبطالة في القطاع، وصلت لما يقارب 75%، وأن 70% من السكان غير آمنين غذائياً.

وفي مطلع مايو، ذكر مركز “الميزان” لحقوق الإنسان”غير حكومي”، نتيجة “للإجراءات التي رافقت جائحة كورونا توقفت الكثير من المنشآت عن العمل، ما يعني أن ما يزيد عن 73% من العمال فقدوا عملهم”.

ومنذ مطلع مارس، اتخذت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة سلسلة تدابير لمنع تفشي وباء كورونا من ضمنها إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية وقاعات الأفراح والمناسبات.

وحيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، يعاني قطاع غزة، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل.