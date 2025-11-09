الإغلاق الحكومي الأمريكي.. صراع بين تريليونات الضرائب للأثرياء وحياة الملايين

كشف السيناتور الأمريكي السابق بيرني ساندرز أن الأسباب الحقيقية وراء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تتعلق بمنح الرئيس دونالد ترامب وحلفائه تخفيضات ضريبية ضخمة تصل إلى تريليونات الدولارات لفئة 1% من أغنى المواطنين.

وقال ساندرز في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي: “جوهر الإغلاق الحكومي يتلخص في أن الرئيس ترامب وحلفاؤه منحوا تخفيضات ضريبية تريليونية لأثرياء يشكلون نسبة 1% من السكان، ومن بينهم الملياردير جيف بيزوس ونظراؤه.”

وأشار السيناتور إلى أن تكاليف هذه التخفيضات يتم تعويضها عبر رفع أقساط التأمين الصحي لنحو 20 مليون أمريكي المشمولين بقانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، مع تعرض نحو 15 مليون شخص لخطر فقدان برامج الرعاية الصحية.

وأضاف ساندرز: “المؤمن عليهم صحياً يتلقون بيانات فوائدهم هذه الأيام ولا يكادون يصدقون ما يرونه، ويتساءلون كيف سيدفعون هذه المبالغ. لا يمكننا منح تريليون دولار من الإعفاءات الضريبية للأثرياء ودفع الثمن عبر حرمان الملايين من الرعاية الصحية.”

واختتم بالقول: “هذا ما تدور حوله معركة الإغلاق الحكومي.”

الإغلاق الحكومي يدخل يومه الأربعين وسط تعثر مفاوضات “الشيوخ”

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه الأربعين، بعد فشل المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة. ويستمر الإغلاق في التأثير على الموظفين الاتحاديين، والمساعدات الغذائية، والسفر الجوي، وعمل المتنزهات الوطنية.

وصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري جون ثون المحادثات الأخيرة بين الحزبين بأنها إيجابية، مع استمرار البحث عن حلول تمويلية مؤقتة وطويلة الأجل لعدد من الوكالات الحكومية. من جانبه، انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الجمهوريين لرفضهم عرضاً ديمقراطياً يشمل إعادة فتح الحكومة وتمديد مؤقت لأقساط التأمين الصحي (أوباما كير)، معتبراً أن إدارة ترمب تحاول تجميد مخصصات المساعدات الغذائية للأطفال الأكثر حاجة.

في ظل المأزق، اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة توجيه الأموال المخصصة لشركات التأمين بموجب قانون الرعاية الصحية مباشرة إلى الأفراد، لتسهيل حصولهم على خدمات صحية أفضل وترك الأموال تحت تصرفهم.

ومن المتوقع أن يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأحد لمحاولة إحراز تقدم نحو إنهاء الإغلاق.