الإفراج عن أربعة موقوفين.. «الدبيبة» يتابع أوضاع المخالفين «العابرين للحدود»

قدّمت اللجنة الموفدة لمتابعة أوضاع الليبيين المخالفين العابرين للحدود إحاطة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، حول مستجدات عملها خلال زيارتها إلى الجمهورية التونسية، حيث أكدت على “استجابة وتعاون السلطات التونسية في متابعة أوضاع الموقوفين ومعالجة الملفات العالقة”.

وأبلغت اللجنة، الدبيبة، “بأنه تم الإفراج عن أربعة موقوفين حتى الآن، مع استمرار الجهود لمتابعة أوضاع الآخرين بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة، “على أن حماية الليبيين وصون كرامتهم أينما كانوا هو التزام وطني ثابت”، مؤكدا أن “الدولة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق مواطنيها، وأن الحكومة تتابع عن كثب جميع القضايا المتعلقة بالليبيين في الخارج لضمان معاملتهم بعدالة واحترام، مشددًا على أن كرامة المواطن الليبي خط أحمر، ولن يُسمح بأي تجاوزات تمس حقوقه”.

وتأتي هذه الجهود في “إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس، وتأكيد الحكومة على وقوفها الدائم إلى جانب مواطنيها، واتخاذ كل ما يلزم لضمان حقوقهم وحريتهم”.