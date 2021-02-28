أكدت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الإفراج عن الصحفي زياد الورفلي والمصور المرافق له اللذين يعملان لحساب قناة “الغد” الفضائية.



وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن عملية توقيف الصحفي والمصور تمت عن طريق جهة أمنية مختصة نظرا لعدم وجود إذن مزاولة عمل أو تصريح من إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية لهذا الصحفي والمصور وهو ما يعد مخالفا للقانون واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.

وبيّنت الإدارة أنه بعد استيفاء التحقيقات اللازمة من الجهات الأمنية تعهد الصحفي بالتواصل مع مؤسسته الإعلامية لتقديم كافة المستندات المطلوبة لإتمام إجراءاته القانونية.

وكررت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية دعوتها كافة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الأجنبية ضرورة التواصل مع الإدارة وأخذ التصريحات اللازمة لتسهيل مهامهم الإعلامية داخل الأراضي الليبية.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في تغريدة على تويتر: “نُعبّر عن ارتياحنا بالإفراج عن الصحفي زياد الورفلي ومرافقه وخروجهم بصحة جيدة، ونؤكد دائما على وجوب احترام حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، كما ندعو وسائل الإعلام لاتباع اللوائح والنظم بشكل صحيح لمزاولة نشاطهم”.

نُعبّر عن ارتياحنا بالإفراج عن الصحفي "زياد الورفلي" ومرافقه وخروجهم بصحة جيدة، ونؤكد دائما على وجوب احترام حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، كما ندعوا وسائل الإعلام لاتباع اللوائح والنظم بشكل صحيح لمزاولة نشاطهم. pic.twitter.com/vLHapHv177 — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 28, 2021