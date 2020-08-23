الإفراج عن قائد «مانشستر يونايتد» بعد مشاجرة في اليونان

أفرجت اليوم السبت السلطات اليونانية عن هاري مجواير قائد نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد احتجازه لمدة يومين عقب مشاجرة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وأُفرِجَ على اللاعب عقب احتجازه لمدة يومين إثر مشاجرة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وقالت الشرطة المحلية إن ماغواير لاعب منتخب إنجلترا سيرد على الاتهامات الموجهة إليه في الأسبوع المقبل.

ونقل موقع “عربي21 ” عن موقع محلي، قالت صحيفة “إيثنوس” اليونانية إن السلطات وجهت إلى ماغواير تهمة التشاجر وهي تعتبر جنحة في اليونان.

وهذا يعني إمكانية عدم مثول ماغواير شخصياً أمام المحكمة في 25 أغسطس الجاري.

ووفق تقارير صحفية فإن الإجراءات القانونية تمت في محكمة بجزيرة سيروس القريبة من ميكونوس اليونانية.

وقال مانشستر يونايتد في بيان: “عقب المثول أمام المحكمة اليوم تأجلت القضية لمنح الفريق القانوني مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل القضية”.

وأضاف البيان: “أقر هاري بأنه غير مذنب بارتكاب أي تهمة. سيكون من غير المناسب بالنسبة للنادي أو اللاعب الإدلاء بمزيد من التصريحات بينما تستمر الإجراءات القانونية”.

وكان يونايتد أصدر بياناً يوم الجمعة أكد فيه علمه بالواقعة قائلا إن ماغواير يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية في التحقيقات.

وكان ماغواير انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي في أغسطس 2019 مقابل 80 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ قياسي عالمي بالنسبة لمدافع.



وسافر ماغواير لقضاء عطلة في اليونان بعد خروج فريقه من الدوري الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري.