الإفراج عن ناقلة الوقود «أنوار أفريقيا»

نجحت إدارة القضايا بالدولة الليبية ولجنة المنازعات المنظورة في الخارج برئاسة المستشار أحمد مختار بازامة رئيس إدارة القضايا، في رفع الحجز عن الناقلة الليبية “أنوار أفريقيا” المملوكة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.



وأفادت الإدارة في بيان اليوم الخميس، بأن وقائع الدعوى ترجع إلى أنه سبق وأن أقامت شركة “ريجيني” للإنشاءات اليونانية دعوى حجز على الدولة الليبية أمام القضاء اليوناني، بحجة أنها دائنة للدولة الليبية في مشروعات نفذتها لصالح اللجنة المؤقتة للدفاع (سابقاً)، وأوقعت حجز على الناقلة “أنوار أفريقيا” الليبية.

وقامت إدارة القضايا بمتابعة الدعوى حتى صدور قرار المحكمة، وقدمت دفاع عن الدولة الليبية، وبناءً عليه قررت المحكمة بتاريخ 14 مارس 2023م الإفراج عن الناقلة وغادرت ميناء جيويتو دوري اليوناني.

يُذكر أنه في العام 2015 تمكنت إدارة القضايا من إعادة ناقلة النفط “الهاني” إلى ميناء طرابلس البحري بعد صراع دام لأكثر من عامين ونصف أمام القضاء اليوناني.