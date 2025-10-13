الإفريقي «زليتن» يكتب التاريخ ويتوّج بطلاً في «الميني فوتبول»

في ليلة من ليالي المجد الرياضي الليبي، نجح نادي الإفريقي زليتن في تحقيق إنجاز تاريخي سيظل محفورًا في ذاكرة كرة القدم المصغّرة (الميني فوتبول)، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه في إياب النهائي على نادي باركيول الموريتاني بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، مساء السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، على أرض الملعب الأولمبي بنواكشوط.

منذ صافرة البداية وحتى اللحظة الأخيرة، كان الإفريقي زليتن بطلاً في الأداء والعزيمة، حيث قدّم لاعبوه مباراة من الطراز الرفيع تميّزت بالروح القتالية والانضباط التكتيكي.

وبهذا الانتصار، يُضيف الفريق الليبي أول لقب قاري في تاريخه، مؤكدًا أن كرة القدم الليبية قادرة على مقارعة الكبار في القارة رغم كل التحديات والظروف الصعبةـ وجاء التتويج ثمرة عمل جماعي وجهود متواصلة من الجهاز الفني والإداري واللاعبين الذين آمنوا بحلم رفع الراية الليبية في المحافل الإفريقية.

في تصريحات ما بعد المباراة، عبّر مدرب الإفريقي زليتن عن فخره بلاعبيه قائلًا: “هؤلاء الأبطال لم يلعبوا من أجل الكأس فقط، بل من أجل ليبيا كلها. كتبوا التاريخ بدموع الفرح والتعب، وأثبتوا أن المستحيل ليس ليبيًا.”

أما جماهير زليتن فهي على موعد اليوم لاستقبال فريقها والاحتفاء بهذا التتويج القاري، حيث ستعم الأجواء الاحتفالية شوارع المدينة بالأعلام والأهازيج الوطنية، احتفاءً بلقب طال انتظاره أعاد البسمة إلى وجوه عشاق الرياضة في ليبيا.

بهذا التتويج، يكون الإفريقي زليتن قد دخل قائمة الشرف الإفريقي من أوسع أبوابها، مؤكدًا أن من زليتن إلى إفريقيا، لا شيء مستحيل مع الإصرار والحب للوطن.