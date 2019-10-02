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الإكوادور تسعى لزيادة إنتاج النفط وتُقرر الانسحاب من منظمة «أوبك»

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 أكتوبر 2019 - 10:02
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إنتاج الإكوادور من النفط كان يبلغ نحو 530 ألف برميل في اليوم خلال السنة الأخيرة. [إنترنت]

أكدت وزارة الموارد الطبيعية في الإكوادور، أنها قررت الانسحاب من منظمة أوبك، إذ تسعى الإكوادور إلى زيادة إنتاج النفط.

حيث قالت الوزارة:

“القرار يعود إلى المشاكل والتحديات الداخلية المتعلقة بالاستدامة المالية، والتي ينبغي على الدولة معالجتها”.

كما أشارت الوزارة إلى أن الإكوادور ستواصل دعم الجهود الرامية إلى استقرار السوق النفطية العالمية.

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يُذكر أن إنتاج الإكوادور من النفط كان يبلغ نحو 530 ألف برميل في اليوم خلال السنة الأخيرة، وكانت البلاد تسعى إلى زيادة إنتاجها من أجل زيادة العائدات، لكنها لم تستطع القيام بذلك بسبب القيود المفروضة على الإنتاج النفطي بموجب اتفاق أوبك+.

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