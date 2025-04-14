الإكوادور.. «نوبوا» يفوز بالرئاسة ومنافسته غونزاليس ترفض النتيجة

فاز الرئيس الإكوادوري المنتهية ولايته “دانيال نوبوا”، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بنسبة 56 بالمئة مقابل 44 بالمئة لصالح منافسته اليسارية “لويزا غونزاليس”.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، “ووفق نتائج غير نهائية تشمل 92 بالمئة من الأصوات، تقدم “نوبوا” بفارق كبير على غونزاليس بنسبة 56 بالمئة مقابل 44 بالمئة، إلا أن الأخيرة أعلنت أنها “لا تعترف بالنتائج” وطلبت “إعادة فرز الأصوات”.

وصرح نوبوا، “بأن هذا الفوز “تاريخي، فوز بأكثر من 10 نقاط، فوز بأكثر من مليون صوت لا يدع مجالا للشك في هوية الفائز”.

هذا “وأدلى الناخبون الإكوادوريون أمس الأحد، بأصواتهم للاختيار بين نوبوا وغونزاليس، في بلد يواجه تحديات أمنية على صلة بالاتجار بالمخدرات، وكانت لويزا غونزاليس، المحامية البالغة 47 عاما والسائرة على خطى الرئيس الاشتراكي السابق رافائيل كوريا (2007-2017)، تتطلع إلى أن تصبح أول امرأة تتولى سدة الرئاسة في البلادـ أما نوبوا البالغ 37 عاما وهو ابن رجل أعمال ملياردير، فعبر في وقت سابق عن أمله في الفوز بولاية من أربع سنوات”.

وبحسب “فرانس برس”، تعد الإكوادور، “أكبر منتجي كوكايين بالعالم، وتحولت الإكوادور إلى مسرح لمواجهات عنيفة مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، كما انتقل معدل جرائم القتل فيها من ست جرائم لكل مئة ألف نسمة في 2018 إلى 38 لكل مئة ألف في 2024 بعد معدل قياسي بلغ 47 في 2023، حتى إن حوالي 73 بالمئة من الكوكايين المنتج في العالم يمر عبر الإكوادور”.

يذكر أنه “انتهت الجولة الأولى في الانتخابات، بتقدّم “نوبوا” على “غونزاليس” بأقل من 17 ألف صوت.”