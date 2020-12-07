الإمارات.. إتمام أول صفقة لبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أبرم المجلس الإقليمي شمال الضفة الغربية، اليوم الاثنين، في دولة الامارات، أولى صفقات تصدير منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الإمارات.

وبحسب ما أفاد موقع “إسرائيل 24″، فقد شملت صفقة المبيعات التي تم التوقيع عليها في دبي عسل باراديس، ونبيذ طوره، إضافة إلى شركة فام بحضور رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة يوسي دغان، والممثل عن خمور هار براخا، والممثل عن خمور توم وأرنون من جفعات إيتامار.

وتأتي هذه الصفقة على خلفية زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نوفمبر الماضي مستوطنة بساغوت في الضفة الغربية، حيث زار بومبيو مصنعا للنبيذ في مستوطنة “بساغوت” الإسرائيلية بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية وأصبح بذلك أول وزير خارجية أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية، وانتقل بعدها إلى مرتفعات الجولان في جولة غير مسبوقة لوزير خارجية أمريكي.

وقال بومبيو خلال زيارته إن الولايات المتحدة ستصنف المنتجات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية على أنها إسرائيلية.

وأوضح بومبيو حينها: “سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة، وسم البضائع باسم إسرائيل أو منتج إسرائيلي، أو صنع في إسرائيل، وذلك عند التصدير للولايات المتحدة”.