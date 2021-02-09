الإمارات.. إغلاق الحانات والبارات بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

نشر موقع “ميدل إيست آي” نشر تقريرا في دبي ذكر فيه إن الإمارة أمرت بإغلاق الحانات والبارات حتى نهاية الشهر للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد تدفق السياح إلى الإمارة خلال فترة العطلة.

وقالت السلطات في بيان إن عمليات الإغلاق، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، هي من بين مجموعة من الخطوات “التي اتخذت ردا على الانتهاكات المتزايدة للتدابير الوقائية”.

أما الأماكن المغلقة فسوف يتم تخفيض سعتها إلى النصف، بما في ذلك دور السينما والأماكن الرياضية.

ويجب أن تعمل مراكز التسوق الضخمة في دبي، فضلا عن الفنادق وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة، بنسبة 70% من طاقتها.

وعلى المطاعم والمقاهي أن تغلق بحلول الساعة 1 بعد منتصف الليل.

وتأتي هذه القيود في وقت تمتلئ فيه المدينة عادة بالسياح من دول في أوروبا وآسيا يتطلعون إلى الهروب من برد الشتاء.

ومع ذلك، فإن القيود العالمية لكورونا المستجد وحظر التأشيرات الإماراتية على المقيمين في 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة جعلت جزءا كبيرا من المدينة فارغا.

وقال زوار من باريس ونيويورك ولندن وكابول لموقع “ميدل ايست آي” إنهم صُدموا من حجم الفراغ في المدينة.

حتى مهرجان دبي للتسوق، والذي يشهد حضور العلامات التجارية الفاخرة الراقية التي تقدم خصومات ملحوظة، يبدو أنه لم يفعل الكثير لإثارة الاهتمام.

وقال سليمان، وهو زائر متكرر من واشنطن، إنه فوجئ بمدى سهولة المشي في المناطق المحيطة بوسط مدينة دبي وفندق بالاس ونافورات برج خليفة.

وقال: “لم يعد هناك أحد.. كان هناك وقت بغض النظر عن الوقت من اليوم الذي كنت فيه بجوار النافورات، كان عليك أن تمشي وسط زحام شديد، والآن يبدو المكان مهجورا”.

ومع ذلك، قال الشاب البالغ من العمر 25 عاما إن هناك ميزة واحدة لقلة الزحام: “الآن يمكنك التقاط صورة من أي مكان دون أن يعيقك العشرات من الأشخاص”.

داخل دبي مول، تحتوي المتاجر الفاخرة الراقية على لافتات مكتوبة بخط أحمر توضح بالضبط عدد الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في المتجر في وقت واحد.

تتراوح الأرقام من بضع عشرات في “DSquared” إلى ما يقرب من 100 في “Gucci”.

حتى مع وجود قيود، اضطرت بعض المتاجر إلى جعل الزبائن ينتظرون في الخارج حتى تهدأ الزحمة. كان هذا هو الحال خارج “Louis Vuitton” مساء الخميس الماضي.

قال أحد العمال، في متجر للتكنولوجيا الراقية، إنهم يعملون بجزء بسيط من الموظفين المعتادين وأن نظام المواعيد الذي طبقوه جعل مديري المتجر عرضة لغضب الزبائن المنزعجين.

في أواخر الشهر الماضي، صدرت تعليمات لصالات الألعاب الرياضية والمطاعم لزيادة بروتوكولات التباعد الاجتماعي من مترين إلى 3 أمتار.

ومع ذلك، فقد تم اتهام بعض المطاعم بمحاولة الالتفاف على الخط الفاصل بين ما يعتبر مطعما حيث يمكن لما يصل إلى سبعة أشخاص الجلوس معا، بعد أن كان العدد 10 أشخاص- ومقهى، حيث الحد الأقصى هو 4 أشخاص.

في بعض مقاهي الشيشة، شوهدت مجموعات من الأصدقاء تنتقل من طاولة إلى أخرى كوسيلة للتغلب على الحد الأقصى.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد التجمعات الخاصة التي تعقد في مسكن خاص أو فندق بحد أقصى 10 أشخاص ينطبق عليهم شرط “أقارب من الدرجة الأولى”.

ومع ذلك، فإن الزوار الآخرين يسرون بسبب تأثير قلة المسافرين على الأسعار.

وقالت جينيفر، العاملة الإعلامية من نيويورك، إنها مسرورة بمدى “الرخص” خلال زيارتها الحالية لدبي.

وقالت وهي تأخذ نفسا من الشيشة على سطح فندق في وسط المدينة: “الفنادق بأسعار معقولة جدا في الوقت الحالي، إنه حقا الوقت المثالي للتواجد هنا”.

في إحدى خدمات رحلات السفاري الصحراوية، حاول الموظفون توجيه الزبائن للتباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة واقية، ولكن دون جدوى.

ويمكن سماع النداءات عبر مكبرات الصوت، بينما يجلس رواد المطعم على طاولات تتجاوز بكثير الحد المسموح به من 4 إلى 7 أشخاص: “يُطلب من العملاء احترام إرشادات التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة”.

سخر إيتيان، وهو عامل بيع بالتجزئة من باريس، من الإعلان قائلا: “لا أعتقد أن الأقنعة فعالة، لم يثبت لي أحد ذلك بعد. إنها فكرة غبية جدا”.

أدلى بهذا التعليق بعد وصوله إلى المخيم في سيارة لاند كروزر مع خمسة أشخاص آخرين، بما في ذلك السائق، والذي كان أيضا يتجاوز الحد المسموح به لشخصين لمعظم المركبات في المدينة نفسها.

بدلا من إغلاق السياحة الأجنبية مرة أخرى، تتخذ المدينة خطوات للتخفيف من انتشار كورونا المستجد من الزوار الوافدين حديثا.

عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، يتعين على المسافرين إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل “PCR” في المطار قبل استلام أمتعتهم والتوجه إلى الجمارك.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت اختبارات “PCR” في المنزل أكثر انتشارا. بالنسبة للأشخاص الذين لا يرغبون في الانتظار لساعات في الطابور في المستشفيات لإجراء الاختبار، يمكنهم الآن دفع ما بين 200 إلى 350 درهما 55 إلى 95 دولارا للعاملين الصحيين للحضور إلى منازلهم أو الفندق وإجراء الاختبار.

ويحقق مشغلو الخدمة ربحا، يتراوح عموما بين 13 و27 دولارا، ومع اشتراط أن يكون لدى أي شخص يسافر من مطار دبي الدولي دليلا مطبوعا على تشخيص سلبي يجعل تلك الخدمات مشغولة للغاية.

وقال مصدر في إحدى الشركات المقدمة لهذه الخدمة إنهم يجرون ما لا يقل عن “50 أو 60 اختبارا” يوميا.

كما تقوم شركة طيران الإمارات بدورها لتسهيل الاختبار، بإطلاق تطبيق للجوال يقولون إنه سيخفض تكاليف الاختبار إلى 35 دولارا في المعاملة المعتمدة ويسمح بسفر أكثر سلاسة.

وفي الوقت نفسه، وتجاوبا مع التقارير التي تفيد بأن بعض المؤسسات تتراخى مع القيود، طلبت شرطة دبي من السكان الاتصال بها والإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات لقيود كورونا المستجد.

وكانت الشرطة قد أصدرت في يناير أكثر من 400 غرامة على رواد خمسة مراكز تسوق بسبب عدم استخدام الكمامات.

ومع ذلك، قد لا تكون الخطوات كافية. في الأسبوع الماضي، وضعت المملكة المتحدة، التي أصبحت هي نفسها مركزا لسلالة جديدة من فيروس كورونا، الإمارات (إلى جانب بوروندي ورواندا) على القائمة الحمراء للبلدان التي يُحظر السفر منها إلى المملكة المتحدة، مشيرة إلى مخاوف من انتقال سلالة الفيروس التي نشأت في جنوب أفريقيا.

وسجلت الإمارات، يوم الاثنين، 2730 حالة إصابة يومية إيجابية جديدة، بانخفاض عن ما يقرب من 4000 حالة مسجلة في اليوم خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير.

وفي المجموع، كان لدى البلاد ما لا يقل عن 309649 حالة وشهدت 866 حالة وفاة.