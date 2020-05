الإمارات.. ارتفاع في معدل وفيات وإصابات كورونا

شهدت الإمارات ارتفاع ملحوظ في معدل وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد، مقارنة بإحصاءات أمس الخميس.

سجلت السلطات الصحية الإماراتية خلال الساعات الـ24 الماضية 9 وفيات و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الجمعة، بأن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغت حتى الآن 174 حالة، مشيرة إلى أن الضحايا الجدد من جنسيات مختلفة وكانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في الإمارات 16793، بما في ذلك 3837 حالة شفاء سُجِلت 265 منها خلال اليوم الأخير.

آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الإمارات

