الإمارات الأولى عالمياً في نفاذ الألياف الضوئية إلى المنازل

كشف تقرير أصدره المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل أن الإمارات تصدرت قائمة الدول صاحبة نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل بنسبة 99.3 في المئة.

وبحسب التقرير السنوي لعام 2023، تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً للعام الثامن على التوالي، وتليها هذا العام سنغافورة التي سجلت 97.1 في المئة، ثم هونغ كونغ بنسبة 95.3 في المئة والصين بنسبة 92.9 في المئة.

وبحسب البيانات في التقرير، حققت 20 دولة معدل نفاذ لشبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل يفوق 50 في المئة.

تظهر البيانات مدى إعطاء كل دولة أولوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة، وعلى رأسها شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة.

وفي الإمارات، تلعب شركة إي آند دوراً في تطوير بنية تحتية عالمية لشبكة الألياف الضوئية والجيل الخامس.

وقال مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ(إي آند الإمارات)، إنّ (إي آند) ترتكز في استثماراتها في شبكة الألياف الضوئية على استراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق أعلى مراتب التصنيف العالمي المتعلقة بقطاع الاتصالات.

يذكر أن تطور شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل يسهم في زيادة استيعاب النطاق العريض عالي السرعة، ما حقق فوائد كبيرة للشركات والأفراد.

وتبرز أهمية شبكة الألياف الضوئية في العصر الرقمي من خلال قدرتها على دعم مستويات أعلى من البيانات وجاهزيتها للتحولات التكنولوجية المستقبلية، ويمكّنها ذلك أيضاً من المساهمة في ترشيد الطاقة ودعم أهداف الاستدامة ودفع عجلة تطور الشركات التكنولوجية الكبيرة وشبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات والمدن الذكية والمبادرات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.