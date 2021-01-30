الإمارات تؤكد استعدادها للتعاون في حل الأزمة الليبية

أكدت الإمارات استعدادها للتعاون “بشكل وثيق” مع مجلس الأمن الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة لإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا، وذلك غداة اتهامها من واشنطن بالتدخل عسكريا في البلاد.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة، قولها في بيان لها، إنه “توجد حاجة ملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في ليبيا”.

وأضافت أن “الإمارات مستعدة للعمل بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي”.

وتابعت أن بلدها “يرحب بدعوة المجلس إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا”، التي جاءت في بيان مشترك الخميس، وشددت على أن “التدخلات الأجنبية في هذا النزاع يجب أن تتوقف الآن”.

وأردفت لانا نسيبة في بيانها أن “الإمارات العربية المتحدة تؤمن إيمانا راسخا بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الليبي”.

واعتبرت أن “الأولوية الأبرز هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه”، وهو يسري منذ وقعه طرفا النزاع في أكتوبر الماضي بجنيف السويسرية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد طالبت يوم الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، باحترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا.