الإمارات تؤكد التزامها بدعم الاستقرار في القارة الإفريقية

ترأس وزير دولة في وزارة خارجية الإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان الوفد الإماراتي المشارك في اجتماع رفيع المستوى عقد في العاصمة الأميركية واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجمع قيادات من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا لاستكمال التوقيع على اتفاق السلام بين البلدين.

وأبرز الشيخ شخبوط بن نهيان خلال الاجتماع أن عملية السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا تستند إلى إيمان راسخ بأن الحوار هو الأساس لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بالعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ الاتفاق والمساهمة في إنهاء التوترات في المنطقة.

وتمثلت أهمية الاجتماع في تعزيز الاستقرار الإقليمي وترسيخ الأمن والتنمية في القارة الإفريقية، إذ شدد الشيخ شخبوط بن نهيان على دعم الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسعي نحو حلول مستدامة تُلبي تطلعات الشعوب إلى التنمية والسلام والازدهار.

وأشاد الوزير بالتقدم الذي أحرزته كل من الكونغو الديمقراطية ورواندا خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى التفاعل البنّاء من الجانبين مع مسار السلام، واعتبر هذه المرحلة فرصة تاريخية تستوجب الالتزام بآليات متابعة فعّالة للتخفيف من معاناة السكان في المناطق المتضررة من النزاعات.

وثمن الشيخ شخبوط بن نهيان الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في استضافة الاجتماع، مؤكداً أن العمل المشترك والشراكات الإقليمية والدولية، بما في ذلك دعم الاتحاد الإفريقي ودور دولة قطر، تعتبر أساسية لترسيخ دعائم السلام والاستقرار في القارة الإفريقية.