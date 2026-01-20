الإمارات تؤكّد: المزاعم اليمنية مضللة ومجافية للحقيقة

نفت وزارة الدفاع الإماراتية بشكل قاطع ما أوردته الحكومة اليمنية بشأن إدارة دولة الإمارات لـ”سجون سرية” في محافظة حضرموت.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن المزاعم التي طرحها محافظ حضرموت سالم الحنبشي حول العثور على أسلحة ومتفجرات مرتبطة بالإمارات في مطار الريان بمدينة المكلا “لا تستند إلى أي دليل أو وقائع صحيحة، وتقع ضمن إطار ادعاءات مضللة ومجافية للحقيقة”.

وأوضحت الوزارة أن القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من الأراضي اليمنية رسميًا في 3 ديسمبر 2025، وسحبت جميع المعدات والأسلحة والتجهيزات، ما ينفي بشكل قاطع أي وجود عسكري أو لوجستي تابع للإمارات في اليمن.

وأضافت أن المنشآت المشار إليها في المزاعم عبارة عن مرافق عسكرية معروفة تشمل ثكنات وغرف عمليات وملاجئ محصنة، بعضها تحت الأرض، وهي أمور طبيعية في أي منشأة عسكرية ومطار حول العالم، ولا تدل على أي نشاط خارجي خارج الإطار العسكري الطبيعي.

وأكدت الوزارة أن هذه الادعاءات تهدف إلى تشويه سمعة الإمارات وتقليل إنجازات قواتها ودورها في دعم الأمن والاستقرار في اليمن، مشيرة إلى أن الزج باسم الدولة في هذه المزاعم يأتي ضمن حملة ممنهجة لأجندات سياسية ضيقة.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الحكومة اليمنية أن الإمارات تدير “سجونًا سرية” في قاعدة جوية قرب المكلا، ما يزيد من حدة التوتر بين الدولتين.