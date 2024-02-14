الإمارات تتصدر مؤشر الرخاء عربياً لعام 2023

أصدر معهد ليغاتوم “Legatum” التصنيف السنوي حسب مؤشر الرخاء أو الازدهار لعام 2023 لنحو 167 دولة.

وتصدرت الإمارات المركز الأول عربيا، على مؤشر الرخاء لعام 2023، والمركز 44 عالميا، تلتها قطر الثانية عربيا، وفي المركز الـ46 عالميا.

وللعام الثالث على التوالي، يجد مؤشر ليغاتوم للرخاء لعام 2023 أن الرخاء أو الازدهار لا يزال في حالة عدم استقرار في جميع أنحاء العالم، والسبب الرئيسي هو الاتجاه العام نحو تدهور المؤسسات والعمليات الديمقراطية.

ويقيس معهد ليغاتوم،ومقره المملكة المتحدة، عدة معايير أهمها مدى جودة الاقتصاد، وسهولة ممارسة الأعمال، وتحقيق الأمن والأمان والرعاية الصحية والتعليم، وبيئة الأعمال والحوكمة وكذلك الحريات الشخصية.

ووفقا لمؤشر الازدهار العالمي، فقد سجل أعلى تحسن في أوروبا الغربية وبشكل أسرع قليلاً منه في أمريكا الشمالية.

وبالترتيب، فالدول التي تصدرت المركز الأول لأكثر دول العالم رخاءً وازدهاراً في 2023 هي:

الدنمارك، وتلتها السويد، وبعدها النرويج، ثم فنلندا، وسويسرا.

أما الدول التي جاءت في ذيل المؤشر فهي: جنوب السودان (167)، اليمن (166)، جمهورية إفريقيا الوسطى (165)، أفغانستان (164).

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعاني من الركود بسبب تدهور السلامة والأمن وتدهور الحوكمة، فإن نقاط الضعف الأساسية تكمن في المؤسسات، باستثناء بعض الدول التي شهدت بعض التحسن في التعليم، وظروف المعيشة بسبب تحسن الترابط والحماية من الضرر، فضلاً عن الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية.