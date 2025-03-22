الإمارات تتعهد باستثمار نحو «تريليوني دولار» بالاقتصاد الأمريكي

أعلن البيت الأبيض، أن “الإمارات التزمت بإطار استثماري مدته عشر سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار”، وذلك بعد لقاء كبار المسؤولين الإماراتيين بالرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن “هذا الإطار سيزيد بشكل كبير استثمارات الإمارات الحالية في الاقتصاد الأمريكي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والتصنيع”.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض، الجمعة، “أن الاتفاق جاء بعد اجتماع عقده ترامب الثلاثاء الماضي مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد في المكتب البيضاوي، وعشاء أقامه جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وعدد من أعضاء الحكومة مع وفد الإمارات الذي ضم رؤساء صناديق الثروة السيادية وشركات إماراتية كبيرة”.

وبموجب الإطار أعلنت “القابضة “إيه دي كيو”، وهي صندوق الاستثمار الإماراتي، و”إنيرجي كابيتال بارتنرز”، التي تعمل في قطاع توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، إبرام شراكة بالمناصفة لضخ استثمارات إجمالية تتجاوز 25 مليار دولار في مشاريع قادرة على توليد 25 غيغاوات من الطاقة، وذلك “لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة التي تحتاجها مراكز البيانات وشركات الحوسبة السحابية وغيرها”.

وقال المسؤول “إن “إكس آر جي” الذراع الاستثمارية لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) أعلنت أيضا التزامها بدعم إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من خلال الاستثمار في منشأة نيكست ديكيد لتصدير الغاز المسال في تكساس”.

وأضاف أن “الشركتين لديهما خطة إضافية لاستثمارات كبيرة في أصول أميركية في قطاعات الغاز والكيميائيات والبنية التحتية للطاقة والحلول منخفضة الكربون”.

ووفقا لما نقلت وكالة رويترز، “تتطلع الإمارات، إلى تعميق علاقاتها الاستثمارية مع واشنطن، وتبرز كقائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو أحد القطاعات التي تراهن عليها لتنويع اقتصادها بعيدا عن الطاقة”.

وفي سبتمبر الماضي، التقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، حيث “تم مناقشة تعميق التعاون في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والاستثمارات واستكشاف الفضاء”.

ناقشت مع لاري فينك، وساتيا ناديلا، وجنسن هوانغ آليات العمل المشتركة لتسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي التحويلية لدفع عجلة النمو العالمي وتعزيز الابتكار.



ويساهم انضمام شركات جديدة إلى شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AIP) على تعزيز قدراتنا ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على… pic.twitter.com/e7zmHIrwT4 — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) March 20, 2025