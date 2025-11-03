الإمارات تحتضن «أديبك 2025».. أكبر مؤتمر عالمي للطاقة

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي فعاليات معرض ومؤتمر “أديبك 2025″، أكبر حدث عالمي مخصص لقطاع الطاقة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، ويستمر الحدث حتى 6 نومبر، ويشهد المعرض مشاركة واسعة من قيادات الطاقة العالميين وصناع القرار والمبتكرين، في تجمع يعد الأبرز من نوعه على مستوى العالم.

ويجمع “أديبك 2025” أكثر من 45 وزيرًا و250 رئيسًا تنفيذيًا، إلى جانب نخبة من القادة والأكاديميين ورواد التكنولوجيا والتمويل، لمناقشة أهم التحديات العالمية المتعلقة بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وبحسب “الإمارات اليوم”، يهدف الحدث إلى استعراض سبل بناء منظومة طاقة مرنة ومستدامة، وتوسيع نطاق الحلول الذكية والمبتكرة، لضمان تحقيق تقدم شامل في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.

ويُعقد المعرض هذا العام تحت شعار “طاقة ذكية لتقدم متسارع”، ليؤكد الدور المحوري الذي تلعبه أبوظبي كمركز عالمي يجمع القيادات من مختلف القطاعات لمناقشة مستقبل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

وتتناول فعاليات “أديبك” رؤى استراتيجية لتطوير القطاع وتحفيز الابتكار في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، بما يعكس التزام الإمارات بدعم التحول الذكي والمستدام للطاقة على المستوى الدولي.

وتأتي نسخة 2025 من الحدث في وقت يشهد فيه العالم طلبًا متزايدًا على الطاقة، مدفوعًا بالنمو السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسع الاقتصادات الناشئة، والتحولات العميقة في منظومة الطاقة العالمية.

ويتيح المعرض منصة متكاملة لتسليط الضوء على أهمية تعزيز مرونة أنظمة الطاقة، إلى جانب استعراض أحدث الحلول والتقنيات الذكية التي من شأنها تسريع التقدم العالمي ودعم الاستدامة.

ومن المتوقع أن يجذب الحدث أكثر من 205 آلاف زائر من أكثر من 172 دولة، بمشاركة 2,250 شركة عارضة و1,800 متحدث يمثلون طيفًا واسعًا من القيادات في قطاعات الصناعة والاستثمار والابتكار وصناعة القرار.

ويسعى المشاركون إلى استكشاف الفرص الجديدة، وتبادل الخبرات، وتسريع تطوير وتطبيق الحلول الرائدة التي من شأنها صياغة مستقبل قطاع الطاقة العالمي وتعزيز استدامته.

وأكد المنظمون أن “أديبك 2025” يمثل منصة استراتيجية تجمع بين الرؤى الصناعية والتكنولوجية والتمويلية، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للشراكات المستدامة في قطاع الطاقة.