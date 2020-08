الإمارات تختار تل أبيب مكاناً لسفارتها

وأضاف ترامب أن “اشياء رائعة تحدث باتجاه التطبيع بين دول إسلامية واسرائيل لكن لا يمكنني للحديث عنها”

وتوقع ترامب أن تحذو دول إسلامية حذو الإمارات وتوقع اتفاق سلام مع إسرائيل.

