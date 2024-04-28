الإمارات تخطط لبناء أكبر مطار في العالم

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الأحد، أنه أمر بالبدء في تشييد مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 128 مليار درهم ما يعادل (34.85 مليار دولار).

وقال بن راشد في منشور على منصة “إكس” إن مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر.

وأضاف أنه سيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي، وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي إليه خلال السنوات القادمة.

وتابع بن راشد أن المطار سيضم 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية، وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران.