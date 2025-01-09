الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قائمة الإرهاب

أدرجت دولة الإمارات العربية المتحدة، 19 فردا وكيانا على قوائم الإرهاب المحلية، وذلك “لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين”.



وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، ” أصدر مجلس الوزراء قرارا، بشأن اعتماد “قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية”، والذي تضمن إدراج 11 فردا و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات”.

ووفق الوكالة، يأتي القرار “في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر”.

وبحسب الوكالة، “شملت القائمة أفرادا يحملون الجنسيات الإماراتية، والسويدية، والليبيرية، والتركية، واليمنية، أما الكيانات المشمولة بالعقوبات فهي مسجلة في المملكة المتحدة”.